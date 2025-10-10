Пьяная фанатка сорвала матч Медведева на турнире в Шанхае

Фото: Reuters/Go Nakamura

Во время четвертьфинала «Мастерса» противостояние россиянина с австралийцем Алексом де Минауром пришлось прервать из-за неадекватного поведения болельщицы на трибуне.

Матч российского теннисиста Даниила Медведева против австралийца Алекса де Минаура на турнире ATP серии «Мастерс» в Шанхае был временно остановлен из-за крика одной из зрительниц. Об этом сообщает Daily Express.

Инцидент произошел в первом сете при счете 4:2 в пользу Медведева. Во время подачи соперника с трибун неожиданно раздался громкий женский возглас, из-за чего судья принял решение приостановить игру. Арбитр Рено Лихтенштейн обратился к теннисисту с просьбой сделать паузу.

«Я не знаю, что происходит, Даниил. Зрительница что-то выкрикнула, и все требуют, чтобы ее выдворили со стадиона. Извините, это удивительно», — приводит его слова Welovetennis.fr.

После вмешательства охраны нарушительницу вывели с арены, и спустя несколько минут поединок возобновился. Медведев сохранил концентрацию и выиграл матч в двух сетах — 6:4, 6:4, тем самым выйдя в полуфинал престижного турнира.

Как уточняет Спорт-Экспресс, призовой фонд соревнований ATP Rolex Shanghai Masters превышает 9,1 миллиона долларов. Ранее россиянин уверенно прошел в четвертьфинал, победив испанца Алехандро Давидовича-Фокину, а до этого обыграл чеха Далибора Сврчину и американца Лернера Тина.

