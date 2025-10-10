«Я бы терпел ее капризы»: Прохор Шаляпин признался в чувствах к Олесе Иванченко

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

По словам шоумена, между ним и телеведущей особая связь.

Шоумен Прохор Шаляпин испытывает нежные чувства к ведущей шоу «Натальная карта» Олесе Иванченко. Об этом артист рассказал в свежем выпуске подкаста Kiss.

По словам певца, между ним и Олесей возникла «та самая химия», а в случае развития отношений они могли бы стать идеальной парой.

«У нас были бы замечательные дети, я бы терпел ее капризы. Ну, видишь, она уже… У нее там уже любовь», — грустно подметил Прохор.

Он также обратил внимание на разницу в возрасте между ним и Иванченко.

«Я для нее уже старый», — заявил Шаляпин.

Прохор считает, что подобные чувства нельзя предсказать. Несмотря на то, что вокруг много людей, только с Олесей он ощутил особое эмоциональное притяжение и понял, что она могла бы стать его возлюбленной.

Ранее артист в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере мюзикла рэпера Басты «Любовь без памяти» говорил, что считает взаимную любовь божественным даром.

«Любовь — это, конечно, немножечко истеричное состояние. Это сродни истерике. Ученые уже доказали, что это ничего хорошего», — отметил Шаляпин. При этом певец подчеркнул, что человек рождается для того, чтобы дарить любовь и получать ее взамен, хотя это чувство дается далеко не каждому.

