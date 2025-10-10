«Не мне судить»: Путин прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира

Фото, видео: Reuters/Tom Little; 5-tv.ru

По словам президента, авторитет этой награды значительно утрачен.

Президент России Владимир Путин прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира, которую вручили не лидеру США Дональду Трампу. Своим мнением он поделился в рамках саммита глав государств СНГ, который проходит в Душанбе.

«Знаете, это не мне решать, кому присуждать Нобелевскую премию. Во-первых, мне кажется, и вряд ли кто-нибудь из вас, из ваших зрителей и слушателей будет возражать. Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали», — заявил глава государства.

Также Владимир Путин подчеркнул, что авторитет премии значительно утрачен, потому что ее присуждают людям, которые не сделали ничего полезного.

«Но бог с ним, не мне судить, но достоин ли или не достоин Нобелевской премии действующий президент США, я не знаю. Но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, десятилетиями длящиеся, годами, а то и десятилетия длящиеся кризисы», — сказал российский лидер.

