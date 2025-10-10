ЕС оплатит новые системы ПВО для Украины за счет замороженных российских активов

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Sergey Kohl

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Германский концерн Rheinmetall сообщил о контракте на поставку Киеву комплексов Skyranger 35.

Германский оборонный концерн Rheinmetall объявил о заключении контракта на поставку Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Skyranger 35. Как указано в пресс-релизе компании, комплексы будут размещены на базе танков Leopard 1, а финансирование обеспечит одна из стран Евросоюза, направив средства, полученные от замороженных российских активов.

В концерне уточнили, что сумма сделки исчисляется «трехзначным числом в миллионах евро». Производство и сборка установок будут проходить на предприятии Rheinmetall Italia SpA в Риме, где также займутся интеграцией всех элементов системы.

Ранее концерн заявлял, что передал бундесверу первый образец бронемашины Boxer с башней Skyranger 30, предназначенной для борьбы с беспилотниками. После прохождения испытаний планируется серийное производство 18 единиц техники, поставки которых ожидаются к 2027–2028 годам. Проект реализуется в рамках европейской инициативы «Небесный щит» (European Sky Shield), направленной на создание единой системы ПВО.

Москва неоднократно подчеркивала, что военные поставки Киеву мешают мирному урегулированию конфликта и фактически вовлекают страны НАТО в боевые действия. Российская сторона расценивает подобные шаги как угрозу своей безопасности.

Тем временем в Еврокомиссии продолжают обсуждать идею выделения Украине кредита за счет самих российских активов, который Киев должен будет вернуть после предполагаемой выплаты Россией «репараций». Однако среди стран ЕС по этому вопросу нет единого мнения.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отмечал, что требования о репарациях являются демагогическими. В ответ на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: доходы иностранных инвесторов из недружественных стран теперь аккумулируются на специальных счетах типа «С» и могут быть выведены только с разрешения правительства.

В МИД России не раз называли блокировку российских средств «воровством» и подчеркивали, что речь идет не только о частных капиталах, но и о государственных активах. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что в случае конфискации Россия примет зеркальные меры и не вернет те средства, которые удерживаются западными странами внутри РФ. Он также подчеркивал, что любые грузы с вооружениями для Украины будут рассматриваться как законная военная цель.

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро из золотовалютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся на счетах бельгийской компании Euroclear. По данным Еврокомиссии, с января по сентябрь 2025 года Украине уже было перечислено 14 миллиардов евро из доходов, полученных от этих активов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.