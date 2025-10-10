Путин: Россию и Казахстан связывают особые отношения

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Смирнов; 5-tv.ru

Ранее российский президент встретился со своим коллегой Касымом-Жомартом Токаевым.

Президент России Владимир Путин встретился с лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым в Душанбе. Кадры встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что у России и Казахстана особенные отношения, и поблагодарил своего коллегу за то, что он поддерживает развитие связей между нашими государствами.

«Мы очень дорожим отношениями с Казахстаном, вы знаете. Могу смело сказать, что у нас все-таки особые отношения, и не только благодаря нашим с вами личным, добрым, дружеским отношениям. Но и в силу того, что Казахстан и Россия являются в известной степени инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве», — отметил лидер РФ.

Путин заявил, что на повестке этой двусторонней встречи и отношения между нашими государствами, и международные вопросы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что товарооборот РФ со странами СНГ увеличился на 7% в 2024 году, сообщил Путин на саммите в Душанбе.

