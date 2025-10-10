Мессенджер МАХ расширяет возможности для подписчиков и авторов каналов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Авторы публикаций на каналах в мессенджере MAX получили доступ к счетчику просмотров и вскоре смогут оформлять ключевые мысли в постах в цитаты. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе сервиса.

Также, обновив версию приложения, пользователи мессенджера смогут делиться прямой ссылкой на контент и скрывать чувствительный. Это поможет людям исключить из своей ленты опасную и нежелательную информацию. Включить эту настройку можно в профиле, зайдя в раздел «Приватность» и выбрав вкладку «Безопасный режим» — там расположена специальная кнопка «Контент».

Ранее 5-tv писал, что пользователи мессенджера МАХ смогут создать Цифровой ID по упрощенной схеме. Подтверждение личности можно осуществлять при помощи постоянно обновляющегося динамического QR-кода. Создавать и использовать Цифровой ID могут граждане России старше 18 лет.

