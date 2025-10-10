Певца Ефрема Амирамова похоронят в Израиле

Фото: www.globallookpress.com/Valery Lukyanov

PR-менеджер исполнителя назвала предполагаемую дату похорон.

Певца, народного артиста Ингушетии и Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова, который скончался от сепсиса, похоронят в Израиле. Предварительно, погребальная церемония пройдет 13 октября. Об этом ТАСС рассказала PR-менеджер исполнителя Виктория Воропай.

Ранее 5-tv писал со ссылкой на свои источники в медучреждении, что знаменитый певец, автор, исполнитель хита «Молодая» Ефрем Амирамов умер на 70-м году жизни в больнице в Нальчике.

Ранее звезду госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. По словам представителя певца, его самочувствие ухудшилось из-за сепсиса, который врачи диагностировали после поступления в больницу.

Ефрем Амирамов — известный российский поэт, композитор, исполнитель собственных песен и телевизионный продюсер. Уроженец города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики. Известность ему принесли песни в жанре шансон, главный хит артиста — композиция «Молодая». Певец был сыном Григория Тимофеевича Амирамова, балетмейстера и первого директора Карачаевского государственного ансамбля песни и пляски.

