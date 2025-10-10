Высокопоставленную чиновницу задержали в Санкт-Петербурге

Фото: Ахметов Вадим/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Главе ЦУР Елене Никитиной изберут меру пресечения в Басманном суде Москвы.

В Санкт-Петербурге задержали высокопоставленную чиновницу, главу ЦУР Елену Никитину и блогера Николая Камнева, известного под псевдонимом «Фима Психопат». Оба доставлены в Москву, сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что сотрудники ФСБ провели задержания в рамках уголовного дела, однако подробности пока не разглашаются. Басманный суд изберет подозреваемым меру пресечения.

Никитина занимала высокие посты в администрации Санкт-Петербурга. В момент задержания она работала на должности главы Центра управления регионом (ЦУР). Эта структура занимается мониторингом и обработкой обращений граждан.

Ранее президент России Владимир Путин на форуме «Малая Родина — сила России» заявлял, что сеть ЦУРов станет одним из важных инструментов местного самоуправления, которые будут координировать работу всех ветвей власти, а так же помогут контролировать бюджетные расходы.

Ранее 5-tv писал, что в Санкт-Петербурге ФСБ разгромили агентурную суть спецслужб Украины, планировавшую убийство главы одного из оборонных предприятий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.