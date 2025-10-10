«Парой были красивой»: Мария Кончаловская объявила о разводе с Никитой Кузьминым

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Супруги стали жить вместе, когда актрисе было 17 лет.

Внучка режиссера Андрея Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская разводится с мужем — бизнесменом Никитой Кузьминым, с которым прожила пять лет. Об этом сама актриса рассказала в беседе с Woman.ru.

«И парой мы были красивой, и очень хорошо прожили пять лет вместе, и мы даже похожи визуально, но так получилось, что ценности стали расходиться, мы стали меняться и поняли — дальше нам не по пути», — сообщила Мария.

Актриса отметила, что слишком рано вышла замуж, и теперь осознала, что их взгляд на мир с супругом стал различаться.

По словам Марии, Никита часто бывал в командировках и задумывался о переезде, что ее не устраивало. Несмотря на расставание, звездная наследница не жалеет о браке.

«Я очень быстро повзрослела, я поняла, как жить в команде (потому что семья — это команда), мы были в разных этапах — в том числе и финансовых. И сегодня я не могу сказать про этого человека ничего плохого», — сказала актриса.

Сердце 24-летней Михалковой-Кончаловской снова занято. Известно, что ее избранник старше, тоже работает в творческой сфере, но его имени Мария не раскрывает. Известно лишь, что он «умеет красиво ухаживать» и подарил актрисе кулон с фотографиями ее котов.

Родители — Егор Кончаловский и Любовь Толкалина — поддержали решение дочери.

Мария Михалкова-Кончаловская в 17 лет начала жить с Никитой Кузьминым, который старше ее на восемь лет. Они познакомились на автобусной остановке и поженились, когда Марии было 19. Никита не связан с кино, он бизнесмен и руководитель IT-компании. В их семье было много домашних животных.

