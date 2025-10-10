Выбросивший из окна квартиры ребенка отец демонстрировал неадекватность в суде

Фото, видео: 5-tv.ru

Инцидент произошел 9 октября в Уфе.

В Уфе мужчина, выбросивший из окна квартиры с четвертого этажа трехлетнюю дочь, демонстративно вел себя неадекватно во время суда. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что подсудимый начинает дергаться и резко менять позы, а также показывает оскорбительные жесты. Он поджимал губы, широко открывал рот, якобы демонстрируя агрессию.

Происшествие случилось в Орджоникидзевском районе Уфы, 9 октября. Пострадавшего ребенка прооперировали врачи детской городской больницы. Девочка находится в отделении реанимации.

Виновник трагедии, по словам соседки семьи, является алкоголиком, однако про его психическое состояние неизвестно. Соседи утверждали, что скандалы в этой семье были редкостью.

На опубликованном до этого оперативными службами видео был показан сильный беспорядок в квартире мужчины. К тому же не меньше мусора он выбросил из окна на газон у своего дома. Вместе с вещами горе-отец выкинул и собственную дочь.

Сообщается, что в семье есть и второй ребенок, с которым супруга мужчины уехала на плановое лечение в санаторий.

Ранее 5-tv.ru писал, почему отец из Уфы выбросил из окна трехлетнюю дочь.

