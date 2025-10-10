Пришлось штурмовать: бизнесмена из Красноярска обвиняют в неуплате налогов

Бизнесмена из Красноярска обвиняют в неуплате налогов на 260 миллионов рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Долг бывшего директора строительной фирмы — 260 миллионов рублей.

Громкое задержание в Красноярске. Бывшего директора одной из строительных фирм подозревают в неуплате налогов на 260 миллионов рублей. Дом бизнесмена пришлось брать штурмом.

По версии следствия, предприниматель вместе с коммерческим директором подделывали договоры и счета с подставными компаниями. Фиктивные документы позволили занизить подлежащие уплате налоги.

Кроме того, в этом году они перевели между счетами подконтрольных фирм десять миллионов рублей за услуги, которые якобы были оказаны. Фигуранты сейчас дожидаются избрания меры пресечения. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Александра Митрошина подала заявление о банкротстве. Арбитражный суд Москвы рассматривает заявление налоговой инспекции о признании предпринимательницы финансово несостоятельной.

Митрошину обвинили в отмывании денежных средств в особо крупном размере. В начале марта ее задержали в Краснодарском крае, после чего доставили в Москву. Суд избрал в отношении блогера меру пресечения в виде домашнего ареста.

