«Силиконовая леди» убила актрису из сериала «Женаты с детьми» в США

Ранее женщина уже находилась под судебным контролем.

Жительница Калифорнии Либби Адам была признана виновной в убийстве актрисы Синдианы Сантанджело из сериала «Женаты с детьми» после неудачной инъекции силикона. Об этом сообщает издание New York Post.

Согласно приговору суда, 55-летняя Адам, известная как «силиконовая леди», совершила убийство и занималась медицинской практикой без лицензии. Смерть 58-летней Сантанджело наступила 24 марта из-за эмболии (в кровяном русле и лимфе циркулируют патологические частицы, не встречающиеся там в норме), вызванной введением силикона в ягодицы. Адам ранее уже находилась под судебным контролем после гибели другой пациентки в 2019 году.

Адвокат защиты утверждал, что Адам была лишь консультантом и не проводила процедуру лично, но суд признал ее причастной к смерти актрисы. Теперь ей грозит минимум 15 лет тюрьмы.

Муж Сантанджело, Фрэнк, заявил, что смерть жены была предотвратимой, и что теперь справедливость, по его мнению, восторжествовала.

Синдиана Сантанджело начала карьеру в индустрии развлечений в 1989 году. Она снимала в сериалах «Женаты с детьми», «C.S.I.: Место преступления Майами» и «Скорая помощь». В 2003 году снялась вместе с Харрисоном Фордом и Джошем Хартнеттом в фильме «Голливудское убийство».

Силикон для инъекций официально не разрешен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США из-за серьезных рисков для здоровья, включая длительные боли, инфекции, блокировку кровеносных сосудов, легочную эмболию, инсульт и смерть.

В Евросоюзе применение биополимеров для коррекции губ запрещено. Сегодня для подобных процедур используют препараты на основе гиалуроновой кислоты, которые со временем рассасываются.

