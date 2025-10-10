Киев встал в пробках на фоне блэкаута

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Остановились метро и трамваи, стоимость такси подскочила в разы.

В Киеве на левом берегу Днепра утром образовался транспортный коллапс на фоне блэкаута. Об этом сообщает издание «Страна.ua»

По данным источника издания, в метро и на остановках наземного транспорта наблюдаются серьезные столпотворения. Кроме того, резко выросли цены на такси.

Ранее городские власти предупреждали о нарушениях в работе общественного транспорта. Проблемы затронули киевский метрополитен, движение пригородных электричек, троллейбусов и трамваев. В администрации города заявляли, что намерены увеличить число автобусов, чтобы поддерживать связь между левым и правым берегами столицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ рискуют остаться без зарплаты с 1 ноября. При этом на Банковой считают, что именно страны ЕС виноваты в колоссальной дыре украинского бюджета, дефицит превысил 15 миллиардов евро. И все потому, что обещанных ранее Киеву денег так и не прислали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.