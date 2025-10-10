«Не намекают»: Дмитриенко и Пересильд подтвердили роман откровенным видео

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Слухи об отношениях артистов появились еще после выхода клипа на песню «Цветаева».

19-летний певец Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд, которой 16 лет, вызвали бурное обсуждение в сети, после того как девушка выложила видео с их совместным поцелуем.

По мнению пользователей соцсетей, таким образом юная актриса впервые подтвердила отношения с музыкантом. Поклонники заметили, что в ролике, опубликованном для продвижения их совместного трека «Силуэт», пара поцеловалась, хотя при монтаже момент был специально «размыт».

В комментариях под видео фанаты активно обсуждают увиденное: «Это было неожиданно», «Они так сказали, что вместе?», «Они не намекают, они показали и доказали!»

Слухи о романе Пересильд и исполнителя хита «Шелк» появились еще после выхода клипа на песню «Цветаева». В видеоролике они сыграли влюбленных, и, по словам очевидцев, после съемок начали проводить вместе все больше времени. Однажды журналистам удалось заснять их поцелуй на улице, но тогда пара предпочла не комментировать происходящее.

Ранее Анна Пересильд рассказывала, что старается не афишировать личную жизнь после болезненного расставания с актером Ярославом Могильниковым. Актриса отмечала, что тот опыт стал для нее тяжелым, поэтому теперь она старается беречь личные отношения от лишнего внимания.

