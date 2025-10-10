Охотилась на пожилых: модель ходила на свидания и обкрадывала мужчин в США
People: модель ходила на свидания и обкрадывала пожилых мужчин в США
Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Она действовала под разными именами.
Американская модель Адвa Лави ходила на разовые свидания с мужчинами. А затем совершала кражи со взломом в домах своих избранников. Об этом сообщает издание People со ссылкой на шерифа округа Лос-Анджелес.
«Подозреваемая Лави причастна к серии краж со взломом в жилых домах по всему округу Лос-Анджелес. Она охотилась на пожилых мужчин на платформах для знакомств в социальных сетях и в приложениях», — заявили в офисе шерифа
Пострадавшим она представлялась именами Миа Вентура, Шошана и Шана. Схема, по которой действовала Лави, не раскрывается.
Полиция разыскивает Лави и проверяет информацию о других возможных пострадавших. Согласно данным шерифа, она передвигается на черном внедорожнике Porsche и белом седане Mercedes-Benz.
Также отмечается, что Лави ранее работала стюардессой в международной авиакомпании. Девушка любит путешествовать. Пока неизвестно, какие именно обвинения будут предъявлены женщине при задержании.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.