В Баку из-под ареста освободили главу «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых

Фото: © РИА Новости/ Владимир Трефилов

Его задержали четыре месяца назад.

Суд в Азербайджане освободил из-под ареста главу «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

Уточняется, что переговоры касательно этого дела проходили, прежде всего, на уровне помощников президентов. То есть Юрий Ушаков напрямую работал со своим азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию.

Решение об освобождении Игоря Картавых было принято накануне встречи президента РФ Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Игоря Картавых арестовали 1 июля 2025 года. Это произошло после того, как в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан» силовики провели обыск. Тогда журналисту были предъявлены обвинения по трем статьям: «Мошенничество с причинением крупного ущерба», «Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере» и «Легализация имущества, добытого преступным путем». При этом редакция никаких запретов на работу не получила.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Душанбе состоялась встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева.

