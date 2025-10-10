Экс-председатель Совета судей России Момотов госпитализирован

Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

Он не смог явиться на заседание.

Бывший председатель Совета судей России Виктор Момотов был госпитализирован и не смог явиться на заседание Останкинского районного суда Москвы, где сегодня должно было пройти рассмотрение иска Генеральной прокуратуры о конфискации его активов. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Иск надзорного ведомства касается выявленных активов, стоимость которых оценивается в миллиарды рублей. Прокуратура настаивает, что имущество приобреталось на неподтвержденные доходы и оформлялось на подставных лиц.

Заседание по делу решено перенести. Сроки нового рассмотрения станут известны после получения официального медицинского заключения о состоянии Виктора Момотова.

В ходе заседания рассматривается иск Генеральной прокуратуры России о конфискации имущества Момотова, его партнера Андрея Марченко и аффилированных лиц. Во время заседания Марченко категорически отверг требования надзорного ведомства.

«Я против требования прокуратуры. Это мой бизнес. <…> Да, мы знакомы, мы дружили, но это было до того, как Момотов переехал в Москву. Мы полностью сотрудничаем со следствием», — заявил предприниматель.

