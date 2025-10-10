«Дикая несправедливость»: Екатерина Волкова про запрет общения с внуками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка больше не может публиковать снимки с детьми своей наследницы.

Зять актрисы Екатерины Волковой запретил ей общаться с дочерью и внуками. Об этом она рассказала на премьере фильма режиссера Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Ее слова передало издание StarHit.

По словам артистки, она очень переживает из-за невозможности увидеться со своим родными. При этом ее внук хочет встречи с ней.

«Мне кажется, это дикая несправедливость. Конечно, занимаюсь с психологами, но все равно это выбивает из равновесия. Может, в суд буду подавать на устранение препятствий в общении с внуками», — поделилась она.

К тому же знаменитость добавила, что ей запрещают публиковать снимки с внуками.

«Пока не дают с ними нянчиться — ставят свои условия. Нельзя выкладывать фотографии вместе с внуком в соцсети», — подчеркнула актриса.

По мнению Екатерины, ее дочь могла попасть под влияние своего мужа, тогда как артистка старается не вмешиваться в эти отношения. Несмотря на тяжелые переживания, звезда до сих пор не знает, почему супруг ее наследницы ограничил общение с Волковой.

«У меня нет ответа. Сердце разрывается», — заключила артистка, надеясь на то, что ситуация со временем наладится.

Ранее, писал 5-tv.ru, Екатерина Волкова показала сына-выпускника от писателя Лимонова.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.