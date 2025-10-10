«Разрушил страну»: Трамп о получении Обамой Нобелевской премии мира

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Американский лидер напоминает, что ему удалось остановить восемь войн.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал присуждение Нобелевской премии мира Бараку Обаме в 2009 году. Он заявил, что экс-лидер Штатов получил награду «за то, что ничего не сделал». Об этом он заявил в Овальном кабинете Белого дома, передает Daily Mail.

«Нобелевская премия должна иметь более высокую планку. Обама получил награду за то, что ничего не сделал. Они отдали премию Обаме совершенно бесплатно в обмен на то, что он разрушил нашу страну», — сообщил он.

Комментируя свои собственные достижения, Трамп подчеркнул, что ему удалось остановить восемь войн и сыграть ключевую роль в заключении исторического мирного соглашения между Израилем и ХАМАС при посредничестве США.

По словам Трампа, двухлетний конфликт завершился после нападения 7 октября, в результате которого погибли десятки тысяч палестинцев и израильтян, а около 250 человек были взяты в заложники. Президент сообщил, что оставшиеся заложники будут освобождены в ближайшие дни, а соглашение предполагает полное прекращение огня и возвращение удерживаемых лиц в течение 72 часов после его подписания.

Трамп отметил, что переговоры проходили при участии Египта, Катара и Саудовской Аравии, и поблагодарил их лидеров за содействие. Он подчеркнул, что соглашение не предусматривает принудительного выселения палестинцев из сектора Газа, а израильские войска вернутся на позиции, контролирующие около половины территории.

Президент США подтвердил свое намерение посетить Ближний Восток и заявил, что процесс освобождения заложников остается сложным, но под контролем. Жители Израиля и Палестины уже празднуют прекращение боевых действий.

Лауреат Нобелевской премии мира на 2025 год будет объявлен в Осло 10 октбяря в 12:00 по московскому времени. По данным рынка прогнозов Kalshi, Трамп считается маловероятным кандидатом с шансом всего 5%, а фаворитом эксперты называют организацию Sudan's Emergency Response Rooms, оказывающую медицинскую помощь на территории Судана с начала войны в 2023 году.

Барак Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году, спустя всего восемь месяцев после вступления в должность президента США. Премия была присуждена ему за выдающиеся усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между народами, а также за видение мира без ядерного оружия. Решение вызвало неоднозначную реакцию, поскольку Обама еще не успел реализовать значимых действий, оправдывающих вручение награды, и президент США в то время участвовал в двух войнах.

