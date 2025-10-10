«Страсть захватывает»: Мария Шумакова рассудила о животном начале всех людей

Актриса Мария Шумакова: даже самые прекрасные люди поддаются стадному чувству

Сопротивляться влиянию глубинных ощущений, по мнению актрисы, практически невозможно.

Над всеми людьми, как в животном мире, довлеет стадное чувство, оказывающее влияние на разные сферы жизни. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала актриса Мария Шумакова на премьере киноромана режиссера Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».

«Человек — это животное. И даже самые прекрасные люди склонны предаваться стадным чувствам», — отметила артистка.

По ее словам, воздействие бывает таким значительным, что сопротивляться почти невозможно.

«Мне кажется, вот в этом стадном чувстве, когда растворяешься, перестаешь критически анализировать последствия, и еще страсть захватывает», — пояснила Мария.

Она добавила, что итог подобного «растворения» в ситуации может стать крайне пагубным и разрушительным.

