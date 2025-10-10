Фото: Reuters/Yves Herman

Евродепутат от оппозиционной итальянской партии «Движение „5 звезд“» Данило Делла Валле во время выступления в Европарламенте заявил, что жители Европы хотят мира и построения многополярного общества, а не войны. Видео с его выступлением опубликовано на странице политика в социальной сети X (бывший Twitter).

«Правящий класс, то есть ваш, председатель Еврокомиссии, поддерживается основными СМИ, которые часто распространяют фейковые новости с единственной целью — посеять страх и панику среди населения и продвинуть политические предложения, не имеющие никакого консенсуса среди избирателей, такие как план перевооружения ReArm EU», — заявил Делла Валле.

Он также обвинил руководство ЕС в том, что оно подталкивает Европу к третьей мировой войне, прикрывая собственную несостоятельность. Политик назвал выдумкой информацию о якобы глушившемся GPS сигнале самолета председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен при полете в Болгарию.

Валле отметил, что руководство Еврокомиссии готово втянуть Европу в конфликт, отправляя молодых людей на фронт ради интересов банкиров и лоббистов, и предложил главе ЕК самой отправить на войну своих детей, если это так важно.

Делла Валле подчеркнул, что граждане Европы устали от политики разжигания войны, мер жесткой экономии, сокращения здравоохранения, транспорта и снижения зарплат.

Урсула фон дер Ляйен — мать семерых детей. В семье у них двое сыновей и пять дочерей. Самому старшему Дэвиду уже исполнилось 38, а самой младшей Грации 26 лет.

