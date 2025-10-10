Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Известия; 5-tv.ru

Из одобренных 925 миллиардов, Киев получит лишь 500 миллионов.

Сенат США согласовал оборонный бюджет на 2026 год. Речь идет о сумме в 925 миллиардов долларов. После месячной задержки законопроект принят почти единогласно.

Дело в том, что американские военнослужащие уже полторы недели остаются без зарплат из-за шатдауна Правительства. По словам пресс-секретаря Белого Дома, военным даже не поступает продовольствие.

К слову, для украинских боевиков одобренный бюджет, как и ожидалось, не принес позитивных новостей. Из всей суммы киевскому режиму достанется всего 500 миллионов, тогда как ранее ВСУ получали десятки миллиардов ежегодно.

