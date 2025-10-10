Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Преступление было совершено 23 года назад.

В Люберцах задержали киллера и пособника в убийстве директора лицея. Преступление было совершено 23 года назад. Об этом сообщает СК по Московской области.

«Следователями территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области задержаны киллер и пособник в убийстве директора лицея № 10 им. Ю. А. Гагарина Вадима Мениса», — говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, подозреваемые пытались убить еще двух человек. Обоим предъявлено соответствующие обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса.

Заслуженный учитель России и член-корреспондент Академии экономических наук Вадим Менис был расстрелян киллером на пороге лицея 10 октября 2002 года. Свидетелем преступления стал один из сотрудников образовательного учреждения. Увидев происходящее, он вступил в борьбу со стрелком. В итоге мужчина получил ранение. Покидая место преступления, киллер выстрелил в еще одного свидетеля. Затем преступник сел в автомобиль, за рулем которого находился пособник, и скрылся.

Спустя 23 года после инцидента сотрудникам полиции и ФСБ удалось получить информацию и доказательства причастности к преступлению двух мужчин. Один из них до последнего проживал в Люберцах, а другой — в ДНР.

Сообщается, что убийство Вадима Мениса заказал один из криминальных авторитетов. Он заплатил киллеру 300 долларов. Спустя пять месяцев после убийства заказчик погиб в ДТП. А его соучастникам долгое время удавалось оставаться безнаказанными.

