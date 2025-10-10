Лабубу и скибиди туалет могут исчезнуть в РФ: в ГД хотят ограничить ряд игрушек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Такие формы развлечения навязывают детям неправильные ценности.

В Госдуме обсудили предложение о введении обязательной экспертизы игрушек и ограничении ввоза продукции, которая, по мнению депутатов, навязывает детям чуждые ценности. Об этом сообщило издание РБК.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила, что современные игрушки могут использоваться как инструмент гибридной войны, отвлекая детей от любви к Родине и внедряя чуждые идеологии. По ее словам, это касается продукции крупных международных компаний, покинувших Россию, но продолжающих поставки через параллельный импорт.

Лантратова предложила создать в стране институт игрушек, который занимался бы их разработкой и психологической оценкой, чтобы защитить детскую психику, а для учреждения территории готовы выделить в Сергиевом Посаде.

Участники обсуждения избегали упоминания конкретных брендов, используя образы вроде «синих чудовищ» и «головы из унитаза». Первый заместитель председателя комитета по защите семьи Татьяна Буцкая подчеркнула, что социальной и санитарной экспертизы для игрушек хватает, но психологической и педагогической оценки нет, что приводит к резкому росту продаж деструктивных игрушек в короткие сроки.

Скорее всего, игрушки, вызывающие опасения у депутатов, включают такие популярные среди детей товары, как куклы Лабубу, Skibidi Toilet и Huggy Wuggy. Эти игрушки стали вирусными в интернете и часто ассоциируются с мем-культурой, шутками и контентом для детей в соцсетях, что может иметь негативное влияние на психику малышей.

По данным Financial Times, акции китайской компании Pop Mart, производящей куклы Лабубу, 15 августа снизились почти на 25% за один день, что стало самым быстрым падением с апреля, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из большинства стран мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.