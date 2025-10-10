На пенсию не собирается: 105-летняя итальянка отпраздновала день рождения на работе

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С юного возраста женщина управляет семейной фабрикой.

Итальянка Летиция Галли отметила 105-летие прямо на работе в окружении коллег и подчиненных. Об этом сообщает Sputnik Mundo.

Видео с поздравлением стало вирусным в социальных сетях: сотрудники вошли в кабинет с тортом, украшенным крупными цифрами «105», и под аплодисменты чествовали начальницу, а она принимала поздравления с улыбкой и благодарностью.

История Летиции Галли неразрывно связана с компанией, основанной ее отцом еще в 1926 году. После его смерти в 1939 году 19-летняя девушка взяла на себя управление фабрикой. Перед ней стояла непростая задача — сохранить и укрепить бренд в тяжелые военные годы. Под ее руководством компания не только выжила, но и усилила свои позиции. Лишь в 2005 году управление перешло к третьему поколению семьи, однако сама Летиция продолжает активно участвовать в работе и оставаться лицом компании.

Долгожительница признается, что возраст для нее не повод уходить на пенсию. Работа помогает ей ощущать свою нужность и поддерживать социальные связи.

Геронтологи подтверждают, что социальная активность и участие в рабочих процессах способствуют сохранению здоровья у пожилых людей, снижая риск депрессии, тревожности и сердечно-сосудистых заболеваний, а также поддерживая когнитивные функции и эмоциональное равновесие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.