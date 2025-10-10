В России хотят ограничить количество собак и кошек в квартире
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Временное превышение нормы допускается только при рождении потомства.
Законопроект, который ограничивает количество собак и кошек, которых можно содержать в жилых помещениях, внес на рассмотрение Госдумы член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.
Инициатива предполагает внесение изменений в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщает ТАСС.
Согласно документу, на каждые 18 квадратных метров жилья разрешается содержать не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки. Временное превышение нормы допускается только при рождении потомства — до достижения щенками или котятами возраста шести месяцев. Ограничения не распространяются на собак-проводников.
В пояснительной записке указывается, что действующие нормы позволяют содержать неограниченное количество домашних животных. По мнению автора инициативы, такая ситуация на практике приводит к случаям, когда в обычных квартирах содержатся 15–20 и более кошек или собак, что создает антисанитарные условия и нарушает санитарно-эпидемиологические требования.
Законопроект призван упорядочить содержание домашних животных и снизить риски для здоровья как самих питомцев, так и жильцов многоквартирных домов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.