Ранее Трамп предрекал, что ситуация будет урегулирована мирным путем.

Украинский конфликт подходит к финалу, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В эфире одного из YouTube-каналов он отметил, что «все рушится» и ситуация на фронте развивается не в пользу Киева.

«Полагаю, конфликт на Украине приближается к финальной стадии. Очевидно, что в Европе сейчас нарастает отчаяние — европейские элиты поставили на этот конфликт все», — подчеркнул Джонсон.

По его словам, некоторые европейские лидеры все еще надеются на эскалацию, рассчитывая либо переломить ситуацию и победить Россию, либо вновь втянуть в конфликт США.

Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западного вооружения Киеву лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что НАТО фактически участвует в боевых действиях — не только поставками техники, но и подготовкой украинских военных.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на Украине в конечном итоге будет урегулирована мирным путем.

Американский лидер подчеркнул, что США не участвуют в боевых действиях напрямую, а лишь поставляют вооружения странам НАТО, которые передают их Киеву. По словам Трампа, урегулирование украинского кризиса может оказаться сложнее, чем установление мира на Ближнем Востоке, хотя он отмечал, что поддерживает рабочие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, напротив, полагает, что боевые действия могут затянуться. Она заявила, что «реалистичный сценарий — это продолжение войны еще на пару лет». Каллас добавила, что усилия по достижению мира, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа, «не принесли результатов».

