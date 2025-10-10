Уголовное дело из-за осквернения могилы заведено на женщину на Камчатке

В Камчатском крае на женщину возбудили уголовное дело за осквернение могилы

Нарушительница неоднократно пыталась испортить место захоронения знакомой.

В Камчатском крае из-за личной неприязни 62-летняя женщина систематически оскверняла могилу умершей знакомой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале.

Правоохранительные органы в социальных сетях обнаружили ролик, на котором видно, как женщина пришла посетить одну из могил городского кладбища. Однако после того, как она зашла за оградку захоронения, начала вести себя неадекватно: пинать памятник ногами, плеваться в него и пытаться расшатать руками.

Оказалась, что это не единственный случай, когда данная женщина из-за личной неприязни пыталась испортить место захоронения 89-летней покойной. Близкие умершей уже обращались в полицию, желая привлечь нарушительницу к ответственности, но в возбуждении дела им отказали.

Расследование будет находиться под контролем прокуратуры.

