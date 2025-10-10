Фото: www.globallookpress.com/Luca Renner

В стране объявлена угроза цунами.

Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировали у берегов Филиппин. Об этом сообщили в геологической службе США.

В ведомстве уточнили, что очаг подземных толчков залегал на глубине 58 километров. Эпицентр располагался в 140 километрах от портового города Давао в одноименном регионе.

В то же время в Институте вулканологии и сейсмологии Филиппин отметили, что магнитуда сейсмособытия составила 7,6.

Кроме того, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило об угрозе цунами. Высота волн может составить от одного до трех метров.

«Опасные волны цунами вероятны для побережья, расположенного в пределах 300 километров от эпицентра землетрясения», — отмечается в публикации.

Мощное землетрясение произошло на Филиппинах 30 сентября. Магнитуда сейсмособытия составила 6,9. По данным специалистов Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился на глубине десяти километров в 18 километрах от города Бого на острове Себу.

В результате землетрясения погибли 72 человека. Кроме того, пострадали еще 294 жителя.

В Национальном совете по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими уточнили, что в провинции Себу в результате землетрясения крова лишились 20 тысяч человек. Всего сейсмособытие затронуло порядка 170 тысяч жителей.

