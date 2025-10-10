Чиновников отправят на курсы по ИИ
Обучение работе с ИИ и внедрение цифровых помощников призвано повысить эффективность работы госслужащих.
Госслужащих в России начали готовить к работе с искусственным интеллектом, выяснили "Известия".
На спецкурсах учат использовать цифровых помощников и формулировать текстовые запросы для нейросети. Подобные технологии делают работу госслужащих более эффективной и прозрачной.
В последнее время искусственный интеллект активно начали внедрять. И не только в Москве.
Так, нейросеть уже помогает новосибирским чиновникам отвечать на обращения граждан. Цифровой ассистент анализирует текст по 12 параметрам и подсказывает, что и как улучшить.
