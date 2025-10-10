Петербург может остаться без ясеней из-за нашествия азиатского жука

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Нашествие азиатского жука — златки — грозит уничтожить все ясени в Петербурге. Эти деревья формируют привычный облик аллей и скверов города.

Холодная погода, вероятно, может спасти исторические парки и аллеи Северной столицы. Летний, Михайловский и Таврический сад, а также знаменитый Петергоф рискуют лишиться ясеней, которые украшают город на Неве многие десятилетия. Без них улицы и скверы Петербурга навсегда потеряют привычный вид. Уже сейчас сотни деревьев пришлось спилить и утилизировать. Такая же судьба ждет регионы всей центральной России. В чем причина и почему именно морозы способны исправить ситуацию — в материале корреспондента Татьяны Леонтьевой.

Многолетние ясени всегда были украшением петергофского парка, а сейчас стоят почти без листвы. И виной тому вовсе не осень, а крошечный жук-короед, который безжалостно истребляет деревья одно за другим.

Личинки златки питаются так называемым лубом – внутренним волокнистым слоем коры, по которому от корней до верхушки дерева циркулирует влага и питательные вещества. Переставая получать их, растение постепенно засыхает.

В парке на Ленинградской улице в Старом Петергофе было высажено 44 ясеня. Из-за поражения деревьев златкой их решили уничтожить. Более эффективного средства борьбы с вредителем пока не придумали. Пораженные деревья нужно не только спилить и выкорчевать корни, но и сжечь все это – чтобы личинки не захватили соседние территории.

"Скорость распространения ясеневой златки – 20-25 километров в год. На мой взгляд, угроза существенная", — объяснила лаборант кафедры защиты леса, древесиноведения и охотоведения Института леса и природопользования Илона Кази.

Родина изумрудной златки – Восточная Азия. Оттуда в начале двухтысячных вредоносный жук сначала попал на территорию Москвы и уничтожил почти все столичные ясени. Затем опасное насекомое заселило и всю европейскую часть России – от Петербурга на севере и до Астрахани на юге.

"Он расселяется благодаря заносам людьми – куда занесут, туда занесут. Ну, очень похоже, что просто златка заселит все регионы, где растет ясень, так или иначе. Хуже всего, что златка проникла в леса. И в Воронежской области мы видели просто загубленные леса, сухие куски леса стоят", — рассказала доктор биологических наук Марина Беньковская.

В Петербурге вредителей обнаружили в конце 2020-го года в Петродворцовом районе, уже тогда начали принимать меры, но безрезультатно. Сейчас очагов поражения ясеней личинками златки зафиксировано уже целых семь! Кроме Петергофа, короед поселился в Ломоносовском и Невском районах. Вредитель родом из субтропиков умудрился приспособиться даже к промозглой петербургской сырости.

"Златка все же любит тепло, но понемногу она адаптируется и мы полагаем, что, если пройдет два-три жарких года и вспышка будет очень серьезной и погибнуть могут все или почти все ясени города", — спрогнозировал профессор, доктор биологических наук Андрей Селиховкин.

В Петербурге сейчас растет около десяти тысяч ясеней, многие посажены еще в советские годы. Именно эти деревья создают ключевые композиции и формируют тенистые аллеи в исторических парках.

"Восстановить это будет сложно. На это могут уйти десятилетия. Ясени растут долго. <...> На это нужно 50-60-80 лет", — предупредил эколог Алексей Коткин.

По данным комитета по благоустройству, только в прошлом году в Петербурге вырубили 175 ясеней, пораженных златкой. Ученые продолжают вести мониторинг, чтобы не допустить дальнейшего распространения вредителей. Кроме того, специалисты предлагают организовать завоз естественных врагов златки, которые будут ее убивать. Это другие насекомые, которые питаются паразитами. И конечно же, птицы. Но для реализации идеи в масштабах огромного мегаполиса, ученым требуется помощь властей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.