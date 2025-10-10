«Приехал сюда, чтобы помочь»: немецкий врач спасает жизни российских бойцов СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Врач-анестезиолог Томас Мертенс приехал в Россию с русской женой после начала СВО, получил гражданство и помогает эвакуировать раненых бойцов, считая это своим долгом.

Медаль «За спасение погибавших» в зоне спецоперации — получил военный врач из Германии. Томас Мэртенс вместе с нашими медиками спасает жизни российских бойцов в Донбассе. За время своей службы он эвакуировал с передовой более тысячи солдат. И как говорят его коллеги, по дороге он не потерял ни одного пациента. Почему Томас бросил работу за рубежом и добровольцем отправился на фронт — в репортаже военкора «Известий» Валентина Трушнина.

По разбитым дорогам Донбасса едет реанемобиль. Внутри тяжело раненый боец. За его жизнь борется врач-анастезиолог Томас Мертенс. Немец из Нюрнберга, который приехал в Россию, чтобы стать военным медиком. По-русски уже все понимает, но не всегда может сказать.

«Говорить на русском „медицинском“ — это не тяжело. Только говори фамилия и обстановка. Товарищи говорят быстро — я не понимаю. Медленно — я понимаю», — поделился Мертенс.

Когда началась СВО, Томас бросил хорошо оплачиваемую работу в Нюрнберге, вместе с русской женой переехал в Россию и отправился на фронт добровольцем. Он служит в военном госпитале Южной группировки войск, на одном из самых горячих направлений СВО. Медики сначала насторожились, но немец, доказав, что наравне со всеми готов работать сутки напролет и спать по два часа в день, быстро стал в коллективе своим.

«Удивление конечно было. Как немец к нам попал? Но он очень доброжелательный, улыбается. Мы сразу его полюбили все. <…> И ни одного пациента он еще по дороге не потерял. Очень квалифицированный специалист», — отметила старшая операционная сестра Патимат Асхабалиева.

Томас эвакуирует тяжело-раненых бойцов. Когда они приходят в сознание и видят иностранца — всегда изумляются.

«Первый раз открывает глаза: «Ты точно? Серьезно?» — «Ну да, смотри — Томас (показывает нашивку)». <…> Многие меня знают. Иногда я вижу солдат, которые говорят «О, ты же Томас?» Я говорю «Ну да» — «Ты меня эвакуировал!». Я эвакуировал может быть тысячу человек, я не могу всех помнить! <…> «Спасибо большое!» Я говорю «Незачто, это мой долг», — рассказал врач.

Медикам сейчас приходится нелегко. (перекрыть эвакуацией) Почти все поступающие раненые — пострадали от дронов. Из-за них же на передовую невозможно проехать — сожгут любой транспорт. Поэтому эвакуация сейчас это сложнейший, смертельно опасный многодневный квест.

«Ранения в основном идут осколочные. Пулевых ранений очень мало. Огнестрельные ранения процентов может пять составляют», — рассказал врач-травматолог Дмитрий Ряполов.

Дмитрий Ряполов — начальник травматологического отделения одного из филиалов госпиталя Вишневского. В зоне СВО — в командировке, третьей по счету. Здесь он уже не начальник, работает наравне со всеми. Сегодня дежурит на сортировке — принимает раненых.

«Бабы-Ёжки раскидывают там мины такие маленькие короче. Нас сперва минометом накрыло, мы ушли с этой поляны, у нас там кушать все осталось. И я пополз туда за едой. От FPV-шки прятался и рукой прямо на мину. Взрыв и все», — рассказал раненый боец Роберт Михайлов.

Операции идут одна за другой. Томас всегда дежурит рядом. Его работа начинается здесь — именно он отвечает за жизнь пациента во время транспортировки. И интервью с ним мы записываем за пять минут до очередного выезда. Поэтому свою историю излагает кратко: разочаровался в Европейских ценностях. Раздражала ложь про Россию. Теперь это его дом. Назад дороги нет.

«Нет, это не вариант. Как только я вернусь, меня сразу отправят в тюрьму. Я для них террорист. <…> У меня российский паспорт. Я не хочу назад. Зачем? Россия большая страна. Прекрасная страна. <…> Ситуация в Германии плохая. ЛГБТ*-повестка, много мигрантов, криминал. А здесь у меня много друзей, русских друзей и, как гражданин, я обязан помогать им», — признался Мертенс.

Как и многие его товарищи по госпиталю, Томас Мертенс недавно получил государственную награду — пожалуй, самую почетную медаль среди военных медиков — За спасение погибавших.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

