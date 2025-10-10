А сердце с кем? Звезды на красной дорожке сериала «Хроники русской революции»
На светский ковер в этот вечер наступили не просто крошки шоу-бизнеса, а великие умы и реальная интеллигенция!
Что-что, а любовь к игристому точно во все времена сближала даже тех, чьи взгляды никогда не посмотрят в одном направлении. Когда-то революционеры пили шампанское быстро и дерзко, а «их высочество» желали эстетично потягивать его в компании сударей и сударынь.
Так и на премьере сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» в кинотеатре с символичным названием «Октябрь» 9 октября соединились те, кто готов испепелить красный ковер огнем мыслей и страстной любви к Отечеству! И те, кто очень хочет грациозно пройтись по нему перед папарацци.
Было жарко! Особенно, когда женщины по ковровой дороге ходили и в длинных грубых сапогах, и в маленьких каблучках — сразу можно было представить, кто есть кто! Да, это был тот самый день, когда раут на Арбатской удался, ведь, кажется, наши родные селебрити засверкали новыми красками ума!
О чем хотела договориться Лаура Джугелия, с кем гордо появился Дмитрий Дибров, что совершила Сабина Ахмедова, почему Маруся Фомина без кофты, когда сестра Никиты Ефремова видела в нем Николая второго и многое другое — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Что делать, когда твой брат Николай II, а ты хочешь носить шорты и сапоги, как у большевиков? Вера Ефремова, придя на премьеру к брату Никите, кажется, весь вечер задавалась этим вопросом! А что, ведь Никита Ефремов и правда сыграл царя! Только посмотрите — они даже смотрят в разные стороны!
Можем ли мы пофантазировать, что Маруся Фомина была бы яркой большевичкой той эпохи? Взгляд дерзкий, поза убедительная, а главное — открытое сердце и душа нараспашку! И правильно, этим двум не должна мешать даже куртка и кофта… Эта женщина точно достойна избирательных прав!
И фамилия у него Дибров, а не как-нибудь, как вы подумали! Вот с этой фразой Дмитрий появился на красном ковре революции в компании старшего сына Александра! Кстати, в молодости журналист тоже был длинноволосым кучерявым парнем! Так что генетика — это вам не шутка…
Везучие! Ведь виновник премьеры — отец и дед этим прекрасным людям! Егор и Мария Кончаловские пришли поддержать чету Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой со смелым стартом «Хроник русской революции»!
Лаура Джугелия немного в шоковом восторге от того, как удачно появилась в свете. Попасть на премьеру, где столько образованных, глубоких и по-настоящему интеллигентных людей, — настоящее везение для интервьюера! Что же, давайте гадать, с кем Лауре удалось договориться о «встрече на будущее»?
Сабина Ахмедова, как всегда, в деловом! Но на такой премьере даже в брючном костюме мы видим иные смыслы, нежели просто в гламурном наряде! Костюм на женщине — уже протест! По крайней мере, в те времена! Так что, товарищ Ахмедова, да здравствует революция?
Актриса Дарья Мороз словно намекает всей своей шелковой чистотой и драматическим вздохом: «Остановитесь»! Но останавливать пожар на красном ковре никто не в силах, ведь шел живой разговор об остром и важном — России!
Павел Деревянко и Зоя Фуць уж точно вне революции со своей любовью. Актер поделился впечатлениями от нового положения: «Я кайфую в браке!» И какое уж там восстание? А хотя, Деревянко довольно патриархально держит супругу. Давайте подумаем, с кем бы они были 108 лет назад?
Александр Мизев с супругой выбрали идеальный наряд для премьеры с названием «Хроники русской революции»! Немного строго и небрежно и даже практично — очень отражает время! Кстати, актер сыграл в сериале радиста Лютера, который передавал информацию по приказу Ленина!
Владимир Канухин с мамой как апогей эстетики и вкуса! Они будто летят на крыльях царской России, готовясь грудью защищать ее красоту и культуру! Да?
