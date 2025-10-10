Дроноводы уничтожили опорники ВСУ под Харьковом. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В умелых руках дроны — эффективное средство разведки, подавления огневых точек, поражения складов с боеприпасами и укреплений.

Расчеты отряда ударных дронов группировки войск «Север» уничтожили технику и опорные пункты с живой силой ВСУ на харьковском направлении зоны СВО.

Российские бойцы проводят комплексную работу. Они не только совершают вылеты боевыми дронами, но и постоянно проводят разведку и корректировку огня артиллерии, ведут объективный контроль огневого поражения. Пилоты FPV-дронов активно поддерживают с воздуха штурмовиков.

На кадрах один из расчетов FPV-дронов выявил и уничтожил опорный пункт с живой силой ВСУ. На основе данных разведки бойцы решили выдвигаться к переднему краю для ударов осколочно-фугасным боеприпасом с беспилотника. В результате прямого попадания личный состав ВСУ был уничтожен.

Каждый боевой вылет проводится с разных позиций, что предотвращает обнаружение расчетов. При этом украинские боевики не могут спокойно передвигаться на глубине нескольких километров от линии боевого соприкосновения.

Операторы беспилотников-камикадзе на каждый выход с собой обязательно берут детекторы дронов, которые не только показывает появление объекта в небе, но и указывает на его модель. Модели своих коптеров знают наизусть, поэтому с легкостью отличают, чей аппарат подлетает.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX