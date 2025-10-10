Контролировать ситуацию в Газе будут уже размещенные в регионе военные США

Белый дом: контролировать ситуацию в Газе будут уже размещенные в регионе войска

Пресс-секретарь Белого дома уточнила сообщения о размещении дополнительно 200 американских военных на Ближнем Востоке.

Контролировать ситуацию в Газе будут уже размещенные в регионе американские военные, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на странице в X.

Ранее сегодня агентство AFP сообщало, что США разместят дополнительно 200 военных на Ближнем Востоке. Журналисты сослались на заявление американского адмирала Брэда Купера о том, что контингент из США будет вести «наблюдение, контроль и обеспечени отсутствия нарушений». При этом в состав группы должны войти представители вооруженных сил Египта, Турции, Катара и, возможно, ОАЭ.

«Это неправда и вырвано из контекста», — прокомментировала публикации СМИ представитель американской администрации.

Левитт пояснила, что до 200 военных США, размещенных в Центральном командовании, получат задание следить за соблюдением мирного соглашения в Израиле и будут сотрудничать с другими международными силами на местах.

3 октября ХАМАС согласился на предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Вскоре после этого Тель-Авив объявил о завершении военной операции в анклаве. Уже 6 октября стороны приступили к переговорам в Шарм-эш-Шейхе при посредничестве Египта и Катара.

В четверг стало известно, что в рамках достигнутых договоренностей израильские пленные будут возвращены домой в течение трех суток. Первый этап соглашения, подписанного в Египте, предусматривает, что после освобождения заложников израильская армия будет отведена к так называемой «желтой линии» Трампа. Израиль сохранит контроль примерно над 53% территории палестинского анклава.

Вооруженный конфликт в Газе, начавшийся 7 октября с атаки боевиков ХАМАС на Израиль, продолжался два года и два дня. В ходе боевых действий погибли более 60 тысяч человек.

