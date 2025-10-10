Общежитие частично обрушилось в Новосибирской области
новость
Фото: © РИА Новости/Павел Симаков
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Обвалились три верхних этажа здания.
Частичное обрушение пятиэтажного здания аварийного общежития произошло в городе Куйбышев Новосибирской области. Инцидент случился в квартале «Учебный городок», где располагается сельскохозяйственный техникум.
По данным МЧС региона, в центральной части строения обвалились три верхних этажа. Здание уже было признано аварийным и не эксплуатировалось, поэтому внутри никого не было.
Пострадавших в результате инцидента нет. Территория заранее была огорожена, а сам объект находится под охраной.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Владивостоке обрушилась часть здания учебного корпуса Промышленного колледжа энергетики и связи. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX