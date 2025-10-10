Дуров отметил день рождения депрессивным признанием: «У меня заканчивается время»

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

Основатель Telegram глубоко разочарован обстановкой в мире, убивающей, по его мнению, свободный интернет.

Основатель мессенджера Telegram, специалист в области информационных технологий и бизнесмен Павел Дуров отмечает 41-й день рождения. Но настроения праздновать у него нет, о чем он и сообщил подписчикам своего канала.

По мнению Дурова, ситуация в мире, связанная с его профессиональной деятельностью, крайне плачевна. Еще немного, уверен он, и о свободе самовыражения в сети не останется и следа.

«Мне исполняется 41 год, но мне не хочется праздновать. У нашего поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас отцами», — написал предприниматель.

Как отметил Дуров, то, что в прошлом казалось обещанием свободного обмена информацией, сегодня представляет собой «главный инструмент контроля». И он привел примеры: так, по словам бизнесмена, в Великобритании ввели цифровые удостоверения личности, в Австралии — онлайн-проверку возраста, а в Евросоюзе — массовое сканирование личных сообщений.

«Германия преследует любого, кто осмеливается критиковать чиновников в интернете. Великобритания сажает в тюрьму тысячи людей за их твиты. Франция проводит уголовные расследования в отношении технологических лидеров, которые защищают свободу и неприкосновенность частной жизни», — заявил Дуров.

Приближающуюся эпоху бизнесмен назвал темным дистопическим миром. По мнению Дурова, поколение его ровесников рискует войти в историю как "последнее, у кого были свободы, и которое позволило их отнять». Он чувствует, что обманут: его, как и многих других, заставили поверить, что главная борьба поколения заключается в разрушении традиций, приватности, суверенитета, свободного рынка и свободы слова.

«Мы становимся на путь саморазрушения — морального, интеллектуального, экономического и, в конечном счете, биологического. Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время», — заключил Дуров.

