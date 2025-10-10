Шедевры на 350 миллионов: с аукциона продали произведения Пушкина и Маяковского

Фото, видео: 5-tv.ru

На анонимных торгах новых владельцев нашли прижизненные издания классиков.

Шедевры русской классики стоимостью как минимум в 350 миллионов рублей. В Москве сегодня прошел крупнейший за последние годы аукцион, где на торги выставили произведения Пушкина и Маяковского, Мандельштама и Цветаевой. Очень много писателей и поэтов, но были и художники. Самые редкие лоты оценил Александр Надсадный.

Коллекционеры, ценители искусства, дамы в вечерних платьях. Юбилейные торги аукционного дома уже назвали самыми значимыми за десять лет.

Изысканная публика перед схваткой в который раз рассматривает каталоги, примериваясь и прицениваясь к шедеврам русского искусства.

По правилам аукционных торгов, участники торгуются инкогнито. Многие борются за шедевры удаленно по интернету. Все происходящие, как дирижер, регулирует ведущий аукционист.

Среди лотов — прижизненные издания отечественных классиков, рукописи, а еще живопись, графика, фарфор. Все предметы искусства — музейного уровня. Их общая стоимость — примерно 350 миллионов рублей.

"Ни один коллекционер в мире, даже обладая практически безлимитными возможностями финансирования, не смог бы поддержать такое количество редчайших предметов", — отметил директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.

То, что книга кладезь знаний — факт известный, а если ей более 300 лет, то это уже бесценный клад. Кому досталась реликвия с начальной аукционной стоимостью восемь миллионов рублей осталось тайной.

У коллекционеров прижизненные издания ценятся особенно. Книгу «Руслан и Людмила» в 1828 году забирал из типографии сам автор, Александр Сергеевич Пушкин. Его стартовая цена — 7,5 миллиона рублей. Борьба за этот лот разыгралась нешуточная.

Необычную азбуку создал поэт Владимир Маяковский, большую часть тиража отправляли в окопы гражданской войны, где солдаты изучали буквы и рвали страницы на самокрутки. Строки поэта, вместе с азбукой дошедшие до наших дней, звучат на злобу дня: "Европой правит Лига Наций, есть где воришкам разогнаться". Ей удалось не сгореть в пекле войны и стать лотом стоимостью пять миллионов рублей.

"Когда такую вещь покупаем, то <...> она становится частью уже нашей души, владельца", — отметил народный художник России, академик, профессор, скульптор Салават Щербаков.

Есть и личные письма, рисунки, автографы русских классиков. Но если письма Пастернака еще встречаются, то письма Ахматовой величайшая редкость. Вот прямо в конвертике.

О классике советского периода писателе Венедикте Ерофееве, напоминает трудовая книжка, где что ни страница, то трагедия. Лучше читать между строк: грузчик, сторож, укладчик кабеля.

"Такого рода мероприятия, которые прошли сегодня, связанные с приобретением, с находками вот этими всевозможных летописей, хронографов, вообще каких-то документов, это очень и очень важно", — подчеркнул историк Александр Мясников.

С молотка ушло 138 лотов, и у каждого своя уникальная история. Например, как у этого эскиза – обеденного меню руки знаменитого художника Виктора Васнецова.

"Художник видоизменял нижнюю часть, так как каждый год менялся текст для этого обеда", — показала руководитель отдела живописи Екатерина Чеснова.

Все эти экспонаты нашли новых владельцев, но остаются частью национального достояния. Они веками хранились в частных коллекциях, передавались по наследству, отыскивались агентами аукционного дома и книголюбами, и не пропали в водовороте истории.

