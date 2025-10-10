Bloomberg: 60% газовой отрасли Украины уничтожено после ударов России

Фото, видео: 5-tv.ru

Агентство подсчитало приблизительный ущерб от ударов по газовой системе Украины. Зеленский уже потребовал дать еще денег.

Если под удары боевиков на территории России попадают и торговые центры, и жилые дома, то наши бьют максимально точно.

Настолько, что пытаясь подсчитать ущерб, агентство Bloomberg пришло к выводу: последние российские атаки вывели из строя почти 60% газовой системы Украины. То есть перед самой зимой Киеву необходимо восполнить потери.

Зеленский уже обратился с просьбой профинансировать сначала восстановление инфраструктуры. Потом еще дать денег на газ. В общей сложности спонсорам это обойдется в два миллиарда евро.

