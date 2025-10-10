Фото, видео: 5-tv.ru

Трубопровод давно не использовали, но в нем оставался аммиак.

ВСУ сегодня пошли на крайние меры, чтобы хоть как-то замедлить наступление российской армии в Донецкой народной республике.

Чуть восточнее населенного пункта Русин Яр боевики подорвали аммиакопровод «Тольятти-Одесса». На кадрах — последствия взрыва.

Конечно, саму трассу уже давно не использовали по назначению, однако внутри труб осталось очень много токсичного летучего химического вещества.

Дымовую завесу ВСУ организовали во время приближения российских бойцов, но никто из военнослужащих не пострадал. А съемка теперь станет наглядным доказательством использования украинскими боевиками запрещенных отравляющих веществ.

