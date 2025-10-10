Путин в Душанбе: подписаны документы о стратегическом партнерстве и союзничестве

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Товарооборот между Россией и Таджикистаном увеличился в прошлом году до полутора миллиардов долларов. Делегации двух стран подписали 16 новых соглашений в разных сферах.

Президент России Владимир Путин в Душанбе принял участие в саммите «Россия — Центральная Азия», цель которого укрепить отношения с соседями. Помимо этого, отдельно переговорил с главой республики Эмомали Рахмоном.

Итогом встречи стал документ, который еще больше сблизит Россию и Таджикистан. В каких сферах, разбирался корреспондент "Известий" Алексей Полторанин.

Площадь перед Дворцом Наций замирает в ожидании церемонии. Владимир Путин подъезжает на своем «Аурусе» к Дворцу Наций, где его встречает Эмомали Рахмон. Теплое приветствие, после президенты вступают на пьедестал. Военный оркестр исполняет гимны двух стран.

Проход по красной дорожке. Владимир Путин приветствует почетный караул на таджикском. После Владимир Путин и Эмомали Рахмон проходят во дворец, где проходят переговоры.

Это основная резиденция президента. Ее называют на таджикском «асримиллат». Стены украшены в национальном стиле и что примечательно все это ручная работа

В живописном зале «Истиклол» — встреча в расширенном формате. Общение дружеское. Оно продолжается на подписании документов о стратегическом партнерстве и союзничестве. Государственный визит Владимира Путина сопровождается теплым гостеприимством.

«Хотел бы еще раз поблагодарить президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона за приглашение посетить Таджикистан с государственный визитом. За теплый и радушный прием оказанный всей российской делегации», — обратился Путин.

«Наш диалог в атмосфере взаимопонимания еще раз подтверждает высокий уровень отношений между Таджикистаном и Россией», — констатировал Рахмон.

Страны связывают давние торгово-экономические отношения. Товарооборот между странами увеличился в прошлом году до полутора миллиардов долларов.

Из республики к нам везут стройматериалы, хлопковое волокно и, конечно, овощи и фрукты. Мы поставляем в Душанбе продукты, лес, топливо, медицинское оборудование, автомобили и сельхозтехнику.

«Россия и Таджикистан практически полностью перешли финансово в взаимоотношениях на использование национальных валют, их доля в коммерческих сделках по итогам 2024 года составляет свыше 97%», — рассказал Путин.

Обе делегации заключают 16 важных соглашений в разных сферах.

«Мы заинтересованы здесь создать технопарк, на котором производить продукцию, которая нам нужна для Российской Федерации», — заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Растет турпоток. Особое внимание сотрудничеству в области культуры и образования. В Душанбе возводятся центр для одаренных детей и Русский театр.

Нашему языку в республике обучают со школьной скамьи. Оба президента лично контролировали строительство здесь пяти наших учебных заведений. Уже в начальных классах ученики определяются с будущей профессией и после окончания поступают в российские вузы. Для студентов из Таджикистана за эти два года увеличены квоты.

«Как известно, в Таджикистане русский язык имеет конституционный статус языка межнационального общения. Мы знаем, какое внимание уделяет этому президент республики и выражаем самые искренние слова благодарности», — заявил Путин.

У наших стран сейчас более десятка совместных проектов — в газовой сфере, энергетике.

«Таджикистан был значимым участником советского ядерного проекта, но в силу определенных причин в 90-е здесь здесь бросили ряд предприятий. Мы пришли, теперь за счет средств российского бюджета мы рекультивируем эти предприятия с максимальным вовлечением в промышленный оборот, в первую очередь, и таджикских компаний», — рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.

Россия и Таджикистан, по словам нашего президента, — надежные союзники. Эти переговоры, торжественная церемония и общение глав государств накануне еще раз подтвердили стремление двух стран укреплять дружбу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.