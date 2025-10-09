МиГ-31 потерпел крушение в Липецкой области
Фото: © РИА Новости/Нина Падалко
Истребитель упал в безлюдной местности.
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение при заходе на посадку в Липецкой области. Как сообщили в Минобороны РФ, инцидент произошел около 19:20 по московскому времени после выполнения экипажем планового учебно-тренировочного полета.
По информации ведомства, оба пилота успели катапультироваться, их жизни ничего не угрожает.
Отмечается, что воздушное судно упало в безлюдной местности, и на его борту не было боеприпасов.
