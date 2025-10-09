Умер ученый Джон Гердон

Фото: Getty Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Именно по его методу была клонирована овечка Долли.

В возрасте 92 лет умер британский биолог и лауреат Нобелевской премии Джон Гердон, чьи открытия стали фундаментом для клонирования млекопитающих, сообщает Daily Star.

В 1962 году, будучи молодым исследователем из Оксфорда, Гердон успешно пересадил ядро клетки кишечника лягушки в лишенную собственного ядра яйцеклетку. Из нее развился головастик, что стало первым доказательством возможности клонирования зрелых организмов. За этот прорыв в 2012 году он был удостоен Нобелевской премии в области медицины.

В школьные годы его преподаватель по биологии считал Джона неспособным к науке, оставив в характеристике язвительную запись: «Идея стать ученым смехотворна». Гердон с юмором относился к этой оценке и даже держал документ в рамке у себя в кабинете.

Спустя десятилетия его методы помогли ученым из Эдинбурга клонировать овечку Долли — первое млекопитающее, полученное из взрослой клетки.

Почти до конца своей жизни он оставался активным в науке и продолжал вдохновлять ученых по всему миру.