Пьяный водитель влетел в остановку с людьми в Новосибирске

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пострадали шесть человек.

Водитель каршерингового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения сбил шестерых человек у остановки в Новосибирске. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. Кадры с места инцидента публикует 5-tv.ru.

«Около 21:45 по местному времени (16:45 по московскому времени. — Прим. ред.) водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на граждан, находящихся вблизи остановки «Октябрьский универмаг». По предварительной информации, в ДТП пострадали 6 человек. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дела. Характеры травм пострадавших уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что легковушка вылетела на встречку, сбила пешеходов и врезалась в автобус в Ижевске.

Автомобиль на большой скорости пролетел на красный свет, выехал на встречку и сбил людей, которые переходили дорогу. А затем еще и врезался в рейсовый автобус. Удар был такой силы, что от машины осталась только груда металла.

Водитель легковушки и трое пешеходов погибли на месте. Пассажиры автобуса не пострадали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.