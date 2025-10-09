Ответ однозначный: отец Джигана прокомментировал развод сына с Оксаной Самойловой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отец рэпера Джигана, Александр Устименко, опроверг развод его сына с блогером Оксаной Самойловой. Об этом пишет StarHit.ru.

«Неправда», — коротко ответил в переписке с журналистами отец рэпера.

СМИ также связались с братом Самойловой — Евгением. Мужчина ответил лишь, что не в курсе происходящего в семье сестры.

Заявление о расторжении брака было официально зарегистрировано в мировом суде 6 октября. Сами Джиган и Самойлова никак не комментировали новость.

Пара вместе с 2010-го года, в 2012-м они поженились. У них есть четверо детей — три девочки и мальчик. В последние месяцы ходили слухи о возможных разногласиях в отношениях пары.

В своем недавнем посте в блоге Оксана поделилась своими переживаниями, открывшись подписчикам о том, как тяжело ей быть сильной.

