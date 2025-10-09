В США девушка застрелила посетительницу ТЦ из-за слова «спасибо»

Фото: Amanda Andrade-Rhoades/ТАСС

Инцидент произошел на глазах у дочери жертвы.

В американском городе Даллас 41-летняя Сесилия Симпсон была застрелена после конфликта с 22-летней Кеоной Хэмптон возле магазина. Об этом сообщает People.

По данным источника, конфликт начался, когда Симпсон придержала дверь для Хэмптон, но та не поблагодарила женщину. Между ними завязалась словесная перепалка, после чего Симпсон с дочерью отправились в соседний магазин и сообщили сотрудникам, что Хэмптон их преследует. Работники попросили всех покинуть торговое помещение, но напряжение не утихло.

Конфликт продолжился на парковке. Хэмптон якобы бросила бутылку в автомобиль Симпсон, после чего мать и дочь пытались уладить ситуацию, но драка переросла в физическое столкновение. Когда женщины вышли на парковку, Хэмптон вытащила оружие и несколько раз выстрелила в Симпсон.

Симпсон была госпитализирована, но вскоре скончалась в больнице. Через несколько часов полиция задержала Хэмптон.

