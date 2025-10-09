Автомобиль сбил семилетнего самокатчика на пешеходном переходе в Архангельске

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; ВКонтакте / УМВД России по Архангельскoй oбласти /wall-56173411_13202; 5-tv.ru

Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Автомобиль сбил семилетнего мальчика, переезжающего дорогу на самокате по пешеходному переходу в Архангельске. Об этом сообщили в УМВД России по области.

«По предварительным данным, в 17:47 на нерегулируемом перекрестке Новгородский — Садовая в Архангельске водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем „Сузуки Витара“, совершила наезд на ребенка 2018 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с механического самоката», —уточнили в Госавтоинспекции.

Уточняется, что ребенок без сопровождения взрослых направлялся из дома на тренировку. В результате ДТП он получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

