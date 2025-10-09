Как минимум 20 детей умерли в Индии после приема ядовитого сиропа от кашля

В Индии как минимум 20 детей умерли после приема отравленного сиропа от кашля

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Концентрация токсичного вещества в препарате почти в 500 раз превысила допустимую норму.

В Индии по меньшей мере 20 детей в возрасте до пяти лет умерли после употребления отравленного сиропа от кашля. Об этом сообщает People со ссылкой на местные власти.

Трагедия произошла в штате Мадхья-Прадеш, где использовался препарат Coldrif, произведенный компанией Sresan Pharmaceuticals из штата Тамилнад.

По данным лабораторных тестов, в сиропе содержался токсичный диэтиленгликоль (ДЭГ) — вещество, применяемое в антифризах. Его концентрация превышала допустимую почти в 500 раз. Как пояснили во Всемирной организации здравоохранения, ДЭГ смертельно опасен даже в малых дозах, особенно для детей.

После сообщений о массовой гибели несовершеннолетних владелец Sresan Pharmaceuticals С. Ранганатан был арестован.

«Правительство штата активно принимает меры в этом вопросе. Сразу после подтверждения смертей была создана специальная следственная группа», — заявил заместитель главного министра и министр здравоохранения штата Раджендра Шукла. По его словам, предприятие закрыто, а производство сиропа запрещено.

Расследование возглавила полиция округа Чхиндвара, где погибло 17 детей. Еще трое жертв были зарегистрированы в районах Бетул и Пандхурна. Следователи предъявили производителю обвинения, включая изготовление и продажу поддельных лекарств, а также непреднамеренное убийство.

ВОЗ подтвердила, что получила от индийского регулятора CDSCO сведения о содержании диэтиленгликоля как минимум в трех партиях сиропов, употребленных погибшими детьми.

«Мы глубоко опечалены сообщениями о смертельных случаях и выражаем соболезнования пострадавшим семьям», — говорится в заявлении организации.

По информации CDSCO, продукция компании отозвана с рынка, производство остановлено. Эксперты отмечают, что это уже не первый случай гибели детей от зараженных индийских сиропов — ранее аналогичные трагедии произошли в Гамбии, Узбекистане и Камеруне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.