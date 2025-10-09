Ревность довела до трагедии: мужчина до смерти избил жену из-за переписки

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он увидел в телефоне супруги сообщение от другого.

В США 61-летний мужчина избил свою 35-летнюю жену Хунъянь Ян до смерти после того, как обнаружил в ее телефоне переписку с другим мужчиной. Об этом сообщает People.

Расследование показало, что между супругами произошел конфликт, когда Ван якобы наткнулся на чужие сообщения в телефоне жены. Вспыхнула ссора, в ходе которой Ван несколько раз ударил супругу. Только на следующий день близкий друг семьи вызвал экстренные службы, когда пришел в гости и заметил, что женщина не подает признаков жизни.

Изначально обвинение было предъявлено по статье об умышленном причинении телесных повреждений. Однако после вскрытия, подтвердившего смерть от тупой травмы, дело переквалифицировали в убийство первой степени. Вану официально предъявили два пункта обвинения.

Присяжные признали мужчину виновным после четырехдневного судебного процесса. Следующее заседание суда, на котором ему вынесут приговор, назначено на 12 ноября.

Прокурор округа ДуПейдж Боб Берлин поблагодарил полицию Нейпервилла за тщательную работу и подчеркнул важность привлечения виновных в домашнем насилии к ответственности. Он отметил, что только в 2020 году в США от рук партнеров погибли 1 364 женщины.

«Эти женщины — не просто статистика, они были матерями, дочерьми и сестрами, у каждой из которых впереди была полноценная жизнь. Их трагическая смерть напоминает нам о том, что нам предстоит пройти долгий путь в предотвращении домашнего насилия», — подчеркнул Берлин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.