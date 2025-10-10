Безучастная: отец Яниса Тиммы указал на отказ Седоковой от затрат на похороны
Анна Седокова не переводила деньги за транспортировку тела Яниса Тиммы на родину
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Певица утверждает, что жизнь со спортсменом была для нее, словно в аду.
Певица Анна Седокова не вкладывалась финансово в транспортировку и похороны баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал отец спортсмена Райтис.
По словам мужчины, он не поддерживает контакт с экс-невесткой примерно четыре года. При это он рассказал, что Седоковой сейчас думать о бывшем муже и его родных некогда, так как, убежден Тимма-старший, звезда сфокусирована на поисках нового мужа.
«Не знаю, зачем она рассказывает, что вкладывала в перевозку Яниса в Латвию и похороны, в народное прощание в Риге. Никуда и ничего она не вкладывала. Пускай хвастается сама себе, покупает себе цветы, снимает себе ролики и делает, что хочет», — отметил отец баскетболиста.
При этом Тимма рассказал, что несколько лет назад в интервью Седокова говорила хвалебные слова о муже и радовалась, что из-за его поддержки она может себя не обеспечивать. Но к настоящему моменту певица, как заявил собеседник, словно забыла о своих убеждениях и теперь утверждает, что жизнь с баскетболистом была для нее сронди аду.
Янис вкладывал душу во все, за что брался, а результаты и в спорте, и в жизни старался показывать на высоком уровне.
«Он влюбился, всего себя отдал ей. Оказалось, это было зря. Я понимаю, что он в итоге понял, что неверный путь был», — добавил Тимма.
Также мужчина подтвердил, что уголовное дело по факту смерти баскетболиста возобновили. Родитель покойного спортсмена надеется, что у семьи получится вернуть часть средств, присвоенных Седоковой.
«Только Яниса это не вернет, к сожалению. Поэтому для меня это второстепенно», — пояснил отец спортсмена.
Общественность узнала о смерти Яниса Тиммы 17 декабря 2024 года. Тогда на телефоне баскетболиста была заставка с надписью «Позвоните Анне» и номером мобильного телефона. Днем ранее он поздравил Седокову с днем рождения в соцсети. Исполнительница официально подала на развод с баскетболистом в октябре того же года.
Судмедэкспертиза в Латвии допустила криминальную версию гибели Яниса Тиммы в январе. По данным следствия, спортсмен покончил с собой, тогда как другие версии смерти не подтвердились. Позже правоохранители провели новую проверку обстоятельств гибели баскетболиста и возобновили уголовное дело.
